EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittwochmittag fester

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,98 EUR

-0,08% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,2 Prozent auf 12,01 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 12,08 EUR. Bei 12,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.078.155 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,19 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 1,44 Prozent Luft nach oben. Bei 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 64,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,73 EUR.

EON SE ließ sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 34.067,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 15.047,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 15.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 0,912 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

BMW- und E.ON-Aktien uneins: BMW und E.ON kooperieren bei intelligenten Ladeangebot für E-Autos

E.ON-Aktie gibt nach: Tarifeinigung bei E.ON erzielt

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: E.ON