EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,53 EUR.

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,53 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,62 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,50 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 838.053 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,03 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 3,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,07 EUR.

EON SE ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,25 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,76 EUR erwirtschaftet worden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

