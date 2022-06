EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag fester

Die Aktie legte um 03.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 9,55 EUR zu. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,56 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 229.220 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. Gewinne von 23,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2022 bei 9,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,21 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 11.05.2022 vor. Das EPS belief sich auf 0,32 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29.507,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 60,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.402,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 09.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,886 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie in Grün: Kooperation mit Deutsche Erdwärme für Geothermie-Nutzung

Analysten sehen bei EON SE-Aktie Potenzial

Aktien von RWE, Uniper und Co. sehr schwach: Furcht vor Sondersteuer setzt Versorger-Titel unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com