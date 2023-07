EON SE Aktie News: EON SE steigt am Montagnachmittag

EON SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,75 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 11,75 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 11,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.011.185 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2023 auf bis zu 12,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 4,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 61,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,22 EUR für die EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.543,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 29.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,972 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

