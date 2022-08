EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die EON SE-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 8,81 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 8,77 EUR ein. Bei 8,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.943.555 Stück gehandelt.

Am 03.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 29,77 Prozent zulegen. Bei 7,72 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 14,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,18 EUR für die EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 60,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.402,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29.507,00 EUR ausgewiesen.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 präsentieren. Am 09.08.2023 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,885 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images