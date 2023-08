EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 11,22 EUR.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 11,22 EUR nach. Bei 11,20 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,23 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 109.301 EON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,54 Prozent. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,12 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,22 EUR an.

Am 10.05.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33.543,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 29.507,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte EON SE am 09.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von EON SE.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 0,997 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

