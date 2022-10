EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 7,91 EUR zu. Bei 7,94 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 129.490 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 12,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 4,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,18 EUR.

Am 10.08.2022 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 23.338,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 14.638,00 EUR umgesetzt.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,923 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

September 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie steigt: Vertrag von E.ON-CEO Birnbaum verlängert

E.ON-Aktie verliert: Bund Naturschutz fordert schnelle Abschaltung von Isar 2 nach Leckage

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images