EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 10,72 EUR nach.

Das Papier von EON SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 10,72 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 10,70 EUR. Bei 10,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 231.945 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Gewinne von 14,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 47,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 09.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 18.817,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.338,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,37 Prozent verringert.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

