EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Freitagvormittag kaum Ausschläge

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 15,98 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 15,98 EUR. Bei 16,05 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,98 EUR nach. Bei 16,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.059 Stück gehandelt.

Bei 16,55 EUR markierte der Titel am 05.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 53,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,571 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte EON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Market-Perform von Bernstein Research für EON SE-Aktie