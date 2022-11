EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts

Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie um 04:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 8,50 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,55 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 8,39 EUR. Mit einem Wert von 8,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.767.585 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 32,25 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (7,28 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,60 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 10.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.338,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.638,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte EON SE am 09.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von EON SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,929 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

