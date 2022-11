EON SE Aktie News: EON SE gibt am Vormittag nach

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 8,44 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 8,39 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 134.715 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 markierte das Papier bei 12,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 32,75 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Mit Abgaben von 15,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,60 EUR.

EON SE veröffentlichte am 10.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.338,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 14.638,00 EUR eingefahren.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.11.2023 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,929 EUR je EON SE-Aktie.

