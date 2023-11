EON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von EON SE

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 11,35 EUR nach.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 11,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 11,31 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 833.099 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 8,28 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 8,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,08 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,16 EUR an.

Am 09.08.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 18.817,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 23.338,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von EON SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON-Aktie gewinnt: Spitzenstromernte für Solaranlagen-Besitzer aus Bayern

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

Oktober 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur E.ON-Aktie