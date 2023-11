EON SE Aktie News: EON SE behauptet sich am Freitagnachmittag

EON SE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 11,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die EON SE-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 11,53 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 11,31 EUR. Bei 11,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.552.333 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 09.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,39 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 26,37 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,16 EUR.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18.817,00 EUR im Vergleich zu 23.338,00 EUR im Vorjahresquartal.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

