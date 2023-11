EON SE im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Freitagvormittag

03.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von EON SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 11,44 EUR.

Das Papier von EON SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,44 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 49.938 Stück. Bei einem Wert von 12,29 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2023). Gewinne von 7,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,39 EUR am 03.11.2022. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 36,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,16 EUR angegeben. Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 09.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23.338,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18.817,00 EUR. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von EON SE. Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,12 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie EON-Aktie gewinnt: Spitzenstromernte für Solaranlagen-Besitzer aus Bayern DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor 3 Jahren verdient Oktober 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur E.ON-Aktie

