EON SE Aktie News: EON SE macht am Donnerstagmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 12,30 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 12,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 12,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 703.642 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,11 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.01.2023 (9,70 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 21,11 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,84 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 41,27 Prozent verringert.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 12.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

