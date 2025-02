EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 11,31 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 11,31 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 11,29 EUR ein. Bei 11,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.199.885 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,82 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 18,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit Abgaben von 7,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,616 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,89 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.11.2024. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start in Rot

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

Analysten sehen für EON SE-Aktie Luft nach oben