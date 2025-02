EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich EON SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 11,39 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 11,39 EUR ab. Bei 11,35 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 11,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 157.647 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 13,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 8,34 Prozent Luft nach unten.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,616 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,89 EUR an.

Am 14.11.2024 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,73 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte EON SE am 26.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 18.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

