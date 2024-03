EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 11,72 EUR.

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 11,72 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 11,72 EUR. Bei 11,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.099.103 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 9,26 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 14,08 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,530 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,30 EUR.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 16.883,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28.748,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,15 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

