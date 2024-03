EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag billiger

Kurs der EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 11,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 11,85 EUR abwärts. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 11,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.307 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (10,07 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,03 Prozent.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,530 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 13,30 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 16.883,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.748,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,15 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Februar 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur E.ON SE-Aktie

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

E.ON-Aktie unbeeindruckt: Bundesamt eröffnet Klageregister für Sammelklage gegen E.ON-Fernwärme