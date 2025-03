EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Dienstagmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 12,48 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 12,48 EUR nach oben. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 12,49 EUR zu. Mit einem Wert von 12,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.267.275 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 13,82 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 9,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 16,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,551 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,99 EUR angegeben.

EON SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,88 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,76 Mrd. EUR.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 18.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

