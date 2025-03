EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 12,47 EUR.

Die EON SE-Aktie konnte um 15:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 12,47 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,32 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.849.728 Stück gehandelt.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 10,83 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,551 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,99 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. EON SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

