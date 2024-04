EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 12,66 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 12,66 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 12,63 EUR. Mit einem Wert von 12,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 118.537 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 13,03 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 2,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,58 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,510 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,530 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,70 EUR an.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.883,00 EUR – eine Minderung von 50,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34.067,00 EUR eingefahren.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,08 EUR je Aktie belaufen.

