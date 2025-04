EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittag seitwärts

So entwickelt sich EON SE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 14,59 EUR.

Bei der EON SE-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 14,59 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 14,77 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,50 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.974.429 EON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,77 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2025. Mit einem Zuwachs von 1,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Abschläge von 28,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,572 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,10 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 26.02.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber -0,25 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 23,84 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,12 EUR je Aktie.

