EON SE Aktie News: EON SE verteidigt Stellung am Nachmittag

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 12,00 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 12,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 11,93 EUR. Bei 12,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.637.260 EON SE-Aktien.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,19 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,52 Prozent. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 11,73 EUR angegeben.

Am 15.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 126,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.067,00 EUR umgesetzt, gegenüber 15.047,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 15.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,912 EUR im Jahr 2023 aus.

