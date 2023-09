EON SE Aktie News: EON SE am Montagvormittag ohne große Veränderung

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,36 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,36 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 11,37 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,34 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.356 EON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2023 auf bis zu 12,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 8,19 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,92 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,25 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 09.08.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,37 Prozent zurück. Hier wurden 18.817,00 EUR gegenüber 23.338,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der EON SE-Aktie ein

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe EON SE-Investition eingebracht