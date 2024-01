EON SE Aktie News: EON SE stabilisiert sich am Freitagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die EON SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,42 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 12,42 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,44 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 12,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.366.898 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 2,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 27,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,84 EUR an.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR im Vergleich zu 28.748,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

