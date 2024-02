EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 12,25 EUR.

Die EON SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 12,25 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,35 EUR an. Bei 12,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.538.576 EON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 12,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 4,49 Prozent zulegen. Am 07.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 13,20 EUR.

Am 08.11.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.883,00 EUR – das entspricht einem Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

