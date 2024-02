EON SE Aktie News: EON SE gibt am Montagvormittag nach

EON SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 12,18 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 12,18 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 12,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,19 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 164.906 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,75 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,92 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,20 EUR aus.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von EON SE.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,15 EUR fest.

