EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von EON SE zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,38 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,38 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 11,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 11,35 EUR. Bei 11,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.048.612 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 21,44 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,616 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,89 EUR angegeben.

Am 14.11.2024 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,73 Prozent auf 16,76 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

