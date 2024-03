EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 11,85 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 11,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 11,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 797.435 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,02 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 17,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,530 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 13,30 EUR.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Am 12.03.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

