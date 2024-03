EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,82 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 11,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 11,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,81 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.432 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 10,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 14,81 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,510 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR im Vergleich zu 28.748,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von EON SE.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 1,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

