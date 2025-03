EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 12,21 EUR ab.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 12,21 EUR. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,21 EUR ab. Mit einem Wert von 12,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.023.804 Stück gehandelt.

Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 11,69 Prozent niedriger. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 16,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,551 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,99 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.11.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16,76 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 18.03.2026 dürfte EON SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX implodiert schlussendlich nahezu

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich in Rot

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt nachmittags