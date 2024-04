EON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von EON SE

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 12,57 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 12,57 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 12,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,56 EUR. Bisher wurden heute 88.923 EON SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 13,03 EUR. 3,70 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 10,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,510 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,530 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,70 EUR für die EON SE-Aktie aus.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 16.883,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.067,00 EUR umgesetzt worden waren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

