EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Mittag stärker

Die EON SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 12,13 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,13 EUR. Zuletzt wechselten 752.543 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 12,19 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,49 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,55 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 15.03.2023. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,47 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.067,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 126,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 15.047,00 EUR eingefahren.

Am 10.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 15.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 0,915 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

