EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 10,77 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 10,77 EUR zu. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 10,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.581.008 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 12,41 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 47,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,25 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 18.817,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23.338,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,09 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

