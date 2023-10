EON SE Aktie News: EON SE schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 10,74 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 10,74 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 10,77 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 81.044 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,43 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 32,22 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,25 EUR für die EON SE-Aktie aus.

EON SE veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,44 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18.817,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

