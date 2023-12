EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 12,14 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 12,14 EUR nach oben. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,16 EUR. Mit einem Wert von 12,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.741.023 EON SE-Aktien.

Bei 12,29 EUR markierte der Titel am 09.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,80 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,30 EUR.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 28.748,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. EON SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der EON SE-Aktie ein

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 3 Jahren verdient

E.ON-Aktie stabil: E.ON und Iberdrola zählen jetzt zu den Favoriten von Kepler Cheuvreux