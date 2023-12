EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Vormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 12,03 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 12,03 EUR abwärts. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 12,03 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 90.320 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,16 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 16.12.2022 auf bis zu 8,89 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 35,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,30 EUR an.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16.883,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 41,27 Prozent verringert.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

