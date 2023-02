EON SE Aktie News: EON SE gibt am Mittag ab

Die EON SE-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 9,87 EUR abwärts. Die EON SE-Aktie sank bis auf 9,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.591.053 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,47 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,88 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 7,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,52 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,77 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 09.11.2022 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 28.748,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.047,00 EUR umgesetzt.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 13.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,931 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Januar 2023: Die Expertenmeinungen zur E.ON SE-Aktie

Weiteres Speicherziel erreicht: Deutsche Gasspeicher zu 78,6 Prozent gefüllt

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: E.ON