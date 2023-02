EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Einbußen

Die EON SE-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 9,88 EUR abwärts. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 9,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.747.476 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 12,47 EUR markierte der Titel am 09.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 20,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 35,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 09.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 28.748,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 91,05 Prozent gesteigert.

Am 15.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 13.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,931 EUR in den Büchern stehen haben wird.

