EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 11,53 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 11,53 EUR zu. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 11,56 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.887.291 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,44 EUR am 13.01.2025. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 9,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,616 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,89 EUR.

EON SE veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,73 Prozent auf 16,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umgesetzt.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 18.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,11 EUR im Jahr 2024 aus.

