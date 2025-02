EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 11,51 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 11,51 EUR. Bei 11,55 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 257.049 EON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,82 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2024. Gewinne von 20,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,616 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,89 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 14.11.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 18.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

