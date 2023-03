EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 10,35 EUR zu. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,41 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.125.209 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.03.2022 auf bis zu 11,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,28 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 42,10 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,86 EUR.

EON SE ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,47 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 91,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.748,00 EUR im Vergleich zu 15.047,00 EUR im Vorjahresquartal.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 13.03.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,972 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com