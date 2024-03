So bewegt sich EON SE

EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Nachmittag

06.03.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 12,01 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 12,01 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 12,05 EUR zu. Bei 11,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.762.361 EON SE-Aktien. Bei 12,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 6,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,07 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 19,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,530 EUR, nach 0,510 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,30 EUR für die EON SE-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.883,00 EUR im Vergleich zu 28.748,00 EUR im Vorjahresquartal. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,16 EUR je EON SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer Volkswagen will Ladenetz für Fremdfirmen öffnen - VW-Aktie verliert

