EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 12,41 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,8 Prozent auf 12,41 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 12,51 EUR zu. Bei 12,37 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 3.425.545 Aktien.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 10,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,530 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,551 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,99 EUR an.

Am 26.02.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 23,84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,88 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.03.2026.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,10 EUR je Aktie.

