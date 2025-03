EON SE Aktie News: EON SE zieht am Donnerstagnachmittag an

EON SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an EON SE-Aktie

Heute im Fokus

thyssenkrupp plant Einsparungen in der Autosparte. MongoDB mit schwachem Ausblick. ON Semiconductor mit Übernahmeangebot für Allegro MicroSystems. Marvell Technology enttäuscht mit Ausblick. Saudi Aramco in Gesprächen über Übernahme von BPs Castrol-Sparte. Automobilbranche im Wandel - Tausende Stellen fallen weg. RENK-Aktie, DWS-Aktie und flatexDEGIRO-Aktie steigen in den MDAX auf.