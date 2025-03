EON SE Aktie News: EON SE zieht am Donnerstagvormittag an

Kurs der EON SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 12,29 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,29 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 12,37 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,37 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 509.703 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 13,82 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 11,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 15,06 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,551 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,99 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 26.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,18 Prozent auf 23,84 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. EON SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,10 EUR je EON SE-Aktie.

