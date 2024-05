EON SE Aktie News: EON SE macht am Montagmittag Boden gut

So bewegt sich EON SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 12,64 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 12,64 EUR. Bei 12,69 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 369.681 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 13,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,13 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR am 04.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 17,45 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,07 EUR.

EON SE ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EON SE ein Ergebnis je Aktie von -0,76 EUR vermeldet. Der Umsatz lag bei 24,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 28,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,09 EUR je EON SE-Aktie.

