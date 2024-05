EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 12,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 719.460 Stück.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 17,55 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,07 EUR aus.

Am 13.03.2024 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,25 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,76 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

