EON SE Aktie News: EON SE am Montagvormittag fester

06.05.24 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 12,67 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 12,67 EUR zu. Bei 12,69 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 85.931 EON SE-Aktien. Bei 13,03 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 2,84 Prozent Luft nach oben. Bei 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 17,68 Prozent wieder erreichen. Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,07 EUR. Am 13.03.2024 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EON SE ein Ergebnis je Aktie von -0,76 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,25 Prozent auf 24,44 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 34,07 Mrd. EUR gelegen. Die EON SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie EON SE-Analyse: UBS AG bewertet EON SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Plus Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX mittags in Grün

